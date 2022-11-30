Волгоград накрыл дым от пожара на складе пластиковой продукции

Фото: Главное управление МЧС России по Волгоградской области

В Волгограде на улице Самарской вспыхнул склад пластиковой продукции — огнем охвачены около 1500 квадратных метров помещения. Густой дым растянулся над всем городом. Местным жителям рекомендовали не выходить на улицу, поскольку при плавке ПВХ в воздухе растет концентрация канцерогенов и свинца.

К ликвидации пожара привлекается всего 104 человека, 33 единицы техники, в том числе от МЧС России 85 человек, 28 единиц техники. Предварительно: погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, — сообщили NEWS.ru в пресс-службе МЧС.

В ведомстве также уточнили, что на месте тушения для мониторинга и координации складывающейся обстановки находится БАС Главного управления МЧС России по Волгоградской области. Сообщается, что к загоревшемуся складу направили пожарный поезд.



По предварительным данным, склад принадлежит компании «Акварель». Она является типографией полного цикла и оказывает все виды полиграфических услуг, в том числе цифровую и офсетную печать.

Ранее пожар произошел на территории Ангарской нефтехимической компании. Площадь возгорания составила 200 кв. м, в результате инцидента никто не пострадал.