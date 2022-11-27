В России загорелся один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Произошел пожар на территории Ангарской нефтехимической компании

Фото: МЧС России

В Иркутской области произошел пожар на территории Ангарской нефтехимической компании (АНХК) — одном из крупнейших в России нефтеперерабатывающих заводов. Площадь возгорания составила 200 кв. м, в результате инцидента никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС.

В ведомстве уточнили, что сообщение о возгорании на технологической установке теплообменника промышленной площадки АНХК поступило в пожарно-спасательную службу в 09:05 по местному времени (04:05 мск). В борьбе с огнем были задействованы 104 человека и 25 единиц техники. Примерно через час пожар локализовали.

Поступление материалов в установку перекрыто, происходит дальнейшее выгорание оставшегося горючего, — говорится в сообщении.

Глава региона Игорь Кобзев в свою очередь сообщил, что к настоящему времени открытое горение ликвидировано. Продолжается проливка оборудования и разбор конструкций. По его словам, произошедшее на работу предприятия не повлияло. Для выяснения причин пожара создана комиссия.

Ранее во Всеволожском районе Ленобласти произошел взрыв газопровода с последующим возгоранием. Очевидцы запечатлели на камеры смартфонов массивный столб пламени, по их словам, в момент происшествия стены и окна домов задрожали. В МЧС заявили, что результате происшествия никто не пострадал.