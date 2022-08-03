Названа предварительная причина пожара на складе OZON в Подмосковье Глава Истры назвала несоблюдения техники безопасности причиной пожара на складе OZON

Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Пожар на складе Ozon в городском округе Истра

Пожар на складе OZON произошел из-за несоблюдения техники безопасности, написала глава округа Истра Татьяна Витушева в своем Telegram-канале. По ее словам, в настоящее время на месте продолжают работу экстренные службы.

Пожар начался, по первым предварительным данным, по причине несоблюдения техники безопасности, — написала Витушева.

Ранее в качестве основных причин возгорания рассматривались неисправность электрооборудования или поджог. Известно, что в результате возгорания обрушилась крыша склада.

Витушева добавила, что площадь возгорания на текущий момент составляет 25 тысяч кв. м, в то время как общая площадь склада — порядка 40 тысяч кв. м. Пожару присвоен 3-й ранг сложности. К настоящему времени со склада эвакуировано около 1000 человек.

По данным Витушевой, на месте работают семь пожарных расчетов, 22 человека, семь единиц техники, аварийная бригада «Россетей», а также дежурят три бригады скорой медицинской помощи, в том числе реанимация. Она отметила, что из соседних городских округов стягивают дополнительную технику, а также 2 борта от ГКУ «Московский авиационный центр».

На место инцидента прибыли первый замглавы МЧС Александр Чуприян и замглавы Илья Денисов. Они будут координировать тушение пожара.

Во Всероссийском союзе страховщиков оценили сумму ущерба от пожара в 10 млрд рублей. Отмечается, что здание было застраховано на 6 млрд рублей, а то, что в нем хранилось, — на 11 млрд рублей. По словам президента союза Игоря Юргенса, это один из крупнейших убытков за последнее время.

Ранее в Сети появились кадры тушения склада Ozon пожарными вертолетами. На виде показано, как спасатели сбрасывают воду на пламя, в то время как в воздух поднимаются густые клубы дыма.