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14 июля 2025 в 18:23

Стало известно о состоянии девочек, на которых напал подросток с молотком

Две девочки остаются в тяжелом состоянии после нападения с молотком в Домодедово

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Две девочки, на которых напал подросток с молотком в подмосковном Домодедово, остаются в тяжелом состоянии, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в Telegram-канале. По ее словам, одна из пострадавших находится в реанимации.

Девочки, пострадавшие от нелюдя, напавшего на них с молотком, по-прежнему в больнице, в тяжелом состоянии. Одна девочка совсем тяжелая, в реанимации, — написала она.

Ранее подросток из Домодедово, которого подозревают в нападении на двух девочек с молотком, на допросе объяснил свой поступок ненавистью к женщинам. Задержанный уточнил, что дело именно в мизогинии.

Инцидент произошел 11 июля в лесополосе рядом с садоводческим товариществом. Согласно информации следственных органов, злоумышленник нанес своим жертвам удары по голове тяжелым предметом. Одна из пострадавших сумела спастись бегством и сообщить взрослым о произошедшем, что позволило оперативно вызвать медицинскую помощь.

До этого в Сергиевом Посаде на детской площадке во дворе дома на Новоугличском шоссе мужчина нанес ножевое ранение подростку. По предварительным сведениям, злоумышленник подкрался сзади к мальчику, игравшему на качелях, и ударил его ножом в шею.

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Домодедово
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