В Подмосковье покончил с собой бывший высокопоставленный сотрудник МВД В Подмосковье покончил с собой экс-замглавы управления МВД по борьбе с экстремизмом Макаров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тело бывшего заместителя начальника Главного управления МВД РФ по борьбе с экстремизмом генерал-майора Владимира Макарова найдено в подмосковной деревне Голиково, сообщает ТАСС. В правоохранительных органах считают, что он покончил с собой.

Инцидент произошел утром 13 февраля. В дачном доме в подмосковной деревне Голиково найдено тело 72-летнего бывшего заместителя начальника Главного управления по борьбе с экстремизмом МВД генерал-майора Владимира Макарова. Предварительно установлено, что он совершил самоубийство, — сказал собеседник агентства.

Генерал-майор Макаров в январе 2023 года был освобожден от должности.

В октябре 2022 года на западе Москвы было найдено тело бывшего ректора Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) Александра Новикова. 86-летний мужчина свел счеты с жизнью, по факту смерти провели проверку.

В августе прошлого года в подмосковном городе Пушкино нашли тело заслуженного дипломата СССР Ювеналия Шелакова. Сотрудника советской дипмиссии обнаружили мертвым 5 августа в одном из домов на улице Розы Люксембург в микрорайоне Заветы Ильича. Сообщалось, что Шелаков покончил с собой. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что у мужчины в последнее время были серьезные проблемы со здоровьем.