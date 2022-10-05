РИА Новости: в Москве покончил с собой бывший ректор ВГИКа РИА Новости: бывший ректор ВГИКа Новиков покончил с собой

Фото: Юрий Машков/ИТАР-ТАСС

Александр Новиков

4 октября на западе Москвы было найдено тело бывшего ректора Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) Александра Новикова, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 86-летний мужчина свел счеты с жизнью, заявил собеседник. По факту смерти проводится проверка.

Труп мужчины на лестничной клетке нашла его супруга в подъезде дома на Матвеевской улице. При нем была найдена записка, содержание которой не разглашается.

Предварительно, мужчина страдал от деменции. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку по факту смерти, — рассказал собеседник.

23 сентября в возрасте 89 лет скончался российский режиссер Владимир Краснопольский. Причины смерти не называются. Союз кинематографистов выразил соболезнования родным и близким умершего.

17 сентября стало известно о смерти советского и российского кинорежиссера, народного артиста РСФСР Игоря Масленникова. Он скончался на 91-м году жизни. Отечественному зрителю Масленников известен прежде всего как создатель серии фильмов о Шерлоке Холмсе.