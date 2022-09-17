Умер режиссер фильмов о Шерлоке Холмсе Игорь Масленников

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Игорь Масленников

Советский и российский кинорежиссер, народный артист РСФСР Игорь Масленников скончался на 91-м году жизни, передает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ. Отечественному зрителю он известен прежде всего как создатель серии фильмов о Шерлоке Холмсе.

Игорь Масленников скончался, нам позвонила утром его дочь, — говорится в сообщении.

Масленников родился 26 октября 1931 года в Горьком (ныне Нижний Новгород). В 1954-м закончил филологический факультет ЛГУ (СПбГУ), а в 1967-м — режиссерские курсы при киностудии «Ленфильм». В кино дебютировал в том же году картиной «личная жизнь Кузяева Валентина».

Всего в его фильмографии около трех десятков картин. Самыми известными из них являются фильмы о приключениях Шерлока Холмса, трилогия «Зимняя вишня» и «Пиковая дама». В двух своих картинах Масленников снялся в эпизодических ролях.

Ранее сообщалось, что во Франции в возрасте 91 года скончался кинорежиссер и один из создателей французской новой волны Жан-Люк Годар. За свою творческую карьеру он снял свыше 70 фильмов.