Режиссер Владимир Краснопольский скончался на 90-м году жизни

Фото: Максим Новиков/ИТАР-ТАСС

Владимир Краснопольский

23 сентября скончался российский режиссер Владимир Краснопольский, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ. На момент ухода из жизни ему было 89 лет, точные причины смерти не называются. Союз кинематографистов выразил соболезнования родным и близким погибшего.

На 90-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола, кавалера орденов «Знак Почета», «Ордена Почета», «За заслуги перед Отечеством» (IV и III степени), режиссера игрового кино Владимира Аркадьевича Краснопольского (14.06.1933 — 23.09.2022) <...>. Приносим соболезнования родным и близким, — говорится в сообщении.

Владимир Краснопольский окончил режиссерский курс ВГИКа (мастерская И. Копалина) в 1963 году. В 1962 году он уже трудился на Свердловской киностудии в качестве режиссера-постановщика, с 1964 года он начал работать в столичной киностудии «Мосфильм».

В числе наиболее известных его работ значатся кинокартины «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Таежный десант», «Стюардесса», «Времена года».

17 сентября стало известно о смерти советского и российского кинорежиссера, народного артиста РСФСР Игоря Масленникова. Он скончался на 91-м году жизни. Отечественному зрителю он известен прежде всего как создатель серии фильмов о Шерлоке Холмсе.