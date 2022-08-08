РЕН ТВ: заслуженного дипломата СССР нашли мертвым в Подмосковье РЕН ТВ: заслуженного дипломата СССР Шелакова нашли мертвым в Подмосковье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тело заслуженного дипломата СССР Ювеналия Шелакова нашли в подмосковном городе Пушкино, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Уточняется, что сотрудник советской дипмиссии был найден мертвым 5 августа в одном из домов на улице Розы Люксембург в микрорайоне Заветы Ильича. По предварительной информации, Шелаков совершил суицид.

Заслуженный дипломат СССР, 94-летний Ювеналий Шелаков найден мертвым в подмосковном городе Пушкино. <...>Тело было обнаружено 5 августа в одном из домов на улице Розы Люксембург в микрорайоне Заветы Ильича, — сказано в сообщении.

Источник отметил, что в последнее время у Шелакова были проблемы со здоровьем. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Ранее стало известно, что в квартире столичной многоэтажки на улице Новаторов найден мертвым 90-летний генерал-майор СВР в отставке Лев Соцков. Тело мужчины обнаружила жена, рядом с ним были найдены наградной пистолет и записка.