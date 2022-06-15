«112»: в Москве найден мертвым отставной генерал-майор СВР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В квартире столичной многоэтажки на улице Новаторов найдено тело 90-летнего генерал-майора СВР в отставке Льва Соцкова, сообщает Telegram-канал 112. Тело мужчины обнаружила жена.

На месте происшествия работают криминалисты, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на территории парка Минобороны в Ялте найдено тело майора полиции Александра Петрусенко, пропавшего несколько дней назад. Заместитель начальника отдела уголовного розыска пропал утром 27 мая, его тело нашли только вечером 28 числа при обходе парка. Рядом с ним лежал мобильный телефон с разбитым дисплеем. Полицейский не оставил предсмертной записки, кредитов и долгов у него не было.