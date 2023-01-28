В Подмосковье ликвидировали пожар на строительном рынке «Синдика»

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

На строительном рынке «Синдика» в подмосковном городе Красногорске полностью ликвидирован, сообщает МЧС, передает ТАСС. В ведомстве добавили, что в тушении было задействовано 39 единиц техники и более 150 человек.

В 20:55 мск пожар на строительном рынке «Синдика» в Подмосковье полностью ликвидирован, — сообщили в пресс-службе.

Возгорание на территории рынка «Синдика» в Красногорском городском округе Московской области произошло вечером 27 января. По данным ГУМЧС, огонь охватил одноэтажное складское помещение, где хранились стройматериалы. Площадь пожара составила 2100 квадратных метров.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге на пересечении Софийской улицы и Южного шоссе загорелся автосервис. Строение, в котором произошел пожар, находится рядом с Южной ТЭЦ. О пострадавших не сообщалось.