В Петербурге может взорваться склад с баллонами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга загорелся склад с баллонами, сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник. По его словам, есть вероятность взрыва. В региональном управлении МЧС подтвердили факт пожара, ему присвоен ранг 1-БИС (удваивается количество пожарных бригад). Сообщение о пожаре поступило дежурному в 17:50. В Сети появились видео с места возгорания.

Происходит горение ангара, площадь уточняется, — рассказали в МЧС.

Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», пожар произошел в районе завода слоистых пластиков. Причины возгорания устанавливаются. По предварительным данным, пострадавших нет. В МЧС уточнили, что на месте пожара работают шесть единиц техники и 28 человек личного состава. Позднее очевидец произошедшего в беседе с «Фонтанкой» рассказал, что дым пропал, однако пожарные продолжают работать на месте. Участок шоссе Революции перекрыт. Вблизи места происшествия образовалась пробка.

Ранее в поселке Металлострой под Санкт-Петербургом загорелось двухэтажное производственное здание. По данным МЧС, пожару был присвоен второй ранг сложности. Пострадавших нет. МЧС отметило, что в тушении принял участие 81 человек личного состава, привлечена 21 единица техники.

До этого крупный пожар разгорелся на заводе в цехе стекловарения в подмосковном Солнечногорске. Тогда огонь распространился на площади 250 кв. м. Спасатели эвакуировали из здания всех сотрудников. В результате пожара никто не пострадал.