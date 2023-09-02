В Санкт-Петербурге горит хладокомбинат

Фото: 78.mchs.gov.ru

В поселке Металлострой под Санкт-Петербургом горит двухэтажное производственное здание, сообщает региональное отделение МЧС России в своем Telegram-канале. По данным ведомства, пожару присвоен второй ранг сложности, сведений о пострадавших нет.

2 сентября в 07:47 поступило сообщение о пожаре по адресу: Колпинский район, Металлострой, Северный проезд, дом 4. В двухэтажном производственном здании размером 20×70 метров, высотой 12 метров происходит горение по всей площади, — говорится в сообщении.

МЧС отмечает, что в тушении участвует 81 человек личного состава, привлечена 21 единица техники.

В то же время Telegram-канал «Mash на Мойке» добавляет, что горящее здание является хладокомбинатом. Очевидцы говорят о клубах черного дыма, которые видны в разных районах города.

Ранее в Аксае Ростовской области загорелся склад макулатуры. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров, ему был присвоен третий класс. В тушении задействовали 116 человек личного состава и 36 единиц техники.

До этого в хуторе Ленина Аксайского района Ростовской области произошел пожар на складе с резиной. Площадь распространения огня составила 500 кв. м. Как рассказали в МЧС, прибывшим на место происшествия пожарным удалось локализовать, а позднее и ликвидировать возгорание. Информации о пострадавших не поступало.