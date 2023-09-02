Сильный пожар на стекольном заводе произошел в Подмосковье

Фото: Russian Emergencies Ministry/Global Look Press

Крупный пожар разгорелся на заводе в цехе стекловарения в подмосковном Солнечногорске, сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ. В настоящее время огонь распространился на площади 250 квадратных метров.

В городском округе Солнечногорск на Стеклозаводской улице горит цех стекловарения на площади 250 кв. В городском округе Солнечногорск на Стеклозаводской улице горит цех стекловарения на площади 250 кв. м, — сказали в МЧС.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», спасатели эвакуировали из здания всех сотрудников. По предварительной информации канала, в результате пожара никто не пострадал.

Ранее в Аксае Ростовской области загорелся склад макулатуры. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров, ему был присвоен третий класс. В тушении задействовали 116 человек личного состава и 36 единиц техники.

До этого в хуторе Ленина Аксайского района Ростовской области произошел пожар на складе с резиной. Площадь распространения огня составила 500 кв. м. Как рассказали в МЧС, прибывшим на место происшествия пожарным удалось локализовать, а позднее и ликвидировать возгорание. Информации о пострадавших не поступало.