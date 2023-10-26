В Петербурге выросло число задержанных по делу об избиениях прохожих СКР: задержан еще один подросток по делу об избиении петербуржцев ради хайпа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге задержан еще один подозреваемый в совершении хулиганских действий в отношении местных жителей, сообщило ГСУ СК России по городу на странице во «ВКонтакте». Четырем из них предъявлены обвинения, в ближайшее время это будет сделано в отношении остальных соучастников.

По версии следствия, в 2023 году на территории Санкт-Петербурга группа молодых людей, действуя совместно по предварительному сговору, грубо нарушая общественный порядок, применяя насилие, действуя из хулиганских побуждений, а также по мотивам ненависти и вражды, нападала на местных жителей, провоцировала драки в общественных местах. <...> Задержаны восемь молодых людей, в отношении которых избрана меры пресечения в виде заключения под стражу, четверым предъявлены обвинения. В ближайшее время обвинение будет предъявлено остальным соучастникам, — заявили в ведомстве.

Очередным задержанным оказался гражданин Республики Азербайджан 2007 года рождения. В отношении несовершеннолетнего решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовных дел по статьям УК РФ о хулиганских действиях и возбуждении ненависти и вражды продолжается.

Ранее региональное управление МВД сообщало, что злоумышленники записывали свои действия на видео и выкладывали их в соцсети. Известно, что задержанным от 16 до 18 лет, большинство из них — азербайджанцы. Уголовное дело о серии нападений на прохожих в Московском районе Петербурга возбудили по поручению главы Следственного комитета (СК) РФ Александра Бастрыкина. Действия подростков квалифицировали как хулиганство (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ).