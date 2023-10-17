В деле об избиениях прохожих в Петербурге появилось еще пять подозреваемых Пятерых подростков задержали в Петербурге по делу о нападениях на прохожих

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция задержала еще пятерых молодых людей, подозреваемых в серии нападений на случайных прохожих на юге Петербурга, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Таким образом, их число выросло до шести. По данным ведомства, они записывали свои действия на видео и выкладывали их в соцсети.

Сегодня, 17 октября, в результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали пятерых участников группы: четверых граждан одной из стран ближнего зарубежья в возрасте от 16 до 18 лет, а также 18-летнего местного жителя, — говорится в сообщении.

В МВД уточнили, что четверо задержанных являются уроженцами Азербайджана, еще один — петербуржцем. Всех их доставили в следственные органы для проведения процессуальных действий. Таким образом, число задержанных по уголовному делу выросло до семи.

Так, накануне в полиции отчитались о задержании первого предполагаемого участника группы — им оказался 18-летний местный житель. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения. Еще одного подозреваемого продолжают разыскивать. В полиции считают, что он администрировал Telegram-канал, в котором размещались видео нападений.

Напомним, уголовное дело о серии нападений на прохожих в Московском районе Петербурге возбудили по поручению главы Следственного комитета (СК) РФ Александра Бастрыкина. Действия подростков квалифицировали как хулиганство (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ).

Ранее сообщалось, что в ночь на 16 октября группа мигрантов без видимых причин стала бросаться на прохожих в Тюмени. Так, нападение произошло у жилых домов в районе Ново-Патрушево, и это не первый подобный случай. С наступлением темноты жестокие разборки при участии мигрантов в спальном районе происходят постоянно. Местные жительницы также пожаловались, что вечером боятся выходить из дома, поскольку им вслед всегда свистят и отпускают оскорбительные комментарии.