В Петербурге вступил в силу закон о введении курортного сбора

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

С 1 октября 2023 года вступил в действие закон о введении курортного сбора на территории Санкт-Петербурга. Согласно этому закону, с 1 апреля 2024 года взрослые путешественники будут обязаны уплачивать ежедневный сбор в размере 100 рублей. Однако до этой даты будет действовать нулевая ставка.

Согласно документу, с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года будет проводиться эксперимент, направленный на развитие курортной инфраструктуры в городе. Целью эксперимента является формирование единого туристского пространства и создание условий для устойчивого развития сферы туризма. Администрация главы города предостерегла об этом ранее.

С начала октября начнется процесс формирования реестра операторов курортного сбора, в который войдут объекты размещения, предоставляющие гостиничные услуги или услуги временного размещения. Реестр будет формироваться до 1 декабря. Кроме того, разрабатывается информационная система для администрирования взимания сбора, и ее тестирование начнется в конце этого года или в начале следующего.

Председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев в интервью ТАСС, подчеркнул, что до 1 апреля 2024 года изменений для туристов не предвидится, и что текущая работа связана в основном с подготовительными мероприятиями.

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала, что во время бабьего лета популярностью у туристов пользуются курорты Краснодарского края. По ее мнению, в это время со многих курортов уезжают толпы туристов и можно спокойно насладиться еще не остывшим морем и посетить достопримечательности не в толпе, а в спокойной обстановке.