В Петербурге самолёт вернулся в аэропорт из-за неисправности

https://static.news.ru/photo/05625820-5cd6-11eb-bb87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вылетевший в Москву из Петербурга рейс вернулся в аэропорт Пулково из-за технической неисправности. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы».

Сегодня, 22 января, в 19:11 в аэропорту Пулково совершил благополучную посадку самолёт авиакомпании «Россия», вылетевший ранее в Москву, — цитирует РИА Новости пресс-службу аэропорта.

Отмечается, что на борту самолёта находились 124 пассажира и 4 члена экипажа. Сейчас решается вопрос об отправке пассажиров этого рейса в Москву. При этом Пулково работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что авиалайнер Gulfstream G650, летевший из Краснодара в Дубай, был вынужден вернуться обратно в воздушную гавань. Причиной произошедшего стал сбой в работе самолёта. Известно, что на борту сработал датчик неисправности одной из систем работы лайнера. Тем не менее действительно ли самолёту что-то угрожало или же датчик выдал ошибочную реакцию, неизвестно.

Как писал NEWS.ru, экипаж самолёта МС-21, который выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы на аэродроме в городе Жуковском, не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации.