Самолёт МС-21 выкатился за пределы ВПП Жуковского

https://static.news.ru/photo/f88b5bee-5990-11eb-a60c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Denis Fedorko/wikipedia.org

Экипаж самолёта МС-21, который выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы на аэродроме в городе Жуковский, не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации.

Инцидент произошёл в ходе испытаний на прерванный полёт с применением экстренного торможения и имитацией отказа одного двигателя.

МС-21-300 выкатился за пределы ВПП. Экипаж не пострадал. Видимых повреждений не обнаружено. Отказа систем не зафиксировано. Причины инцидента выясняются, — цитирует ТАСС сообщение.

При этом источник, близкий к ОАК, добавил, что испытания самолёта проходили в сложных метеоусловиях.

Ранее сообщалось, что новые российские самолёты ИЛ-114-300 и МС-21 смогут занять достойное место на мировом авиарынке, несмотря на серьёзную конкуренцию. Такое мнение высказал председатель редакционного совета портала «Транспортное обозрение» Алексей Синицкий. При этом рыночная ниша для ИЛ-114-300 есть и пока не особо занята конкурентами. А региональные перевозки на турбовинтовых самолётах, полагает эксперт, могут быть вполне востребованными.

Что касается МС-21-310, то ему в конкурентной борьбе придётся сложнее, считает обозреватель. Дело в том, что судно претендует на самую востребованную и массовую нишу, где представлены такие лидеры, как Airbus A320 и Boeing 737. Борьба между ними, полагает Синицкий, предстоит «жёсткая, интересная, напряжённая». Впрочем, шансы у российского самолёта всё равно есть.

15 декабря, как сообщал NEWS.ru, стало известно о первом полёте российского среднемагистрального лайнера МС-21-310 с отечественными двигателями ПД-14. Пилоты и техники проверяли режимы работы силовой установки, устойчивости и управляемости, а также функционирование его систем.