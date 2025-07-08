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08 июля 2025 в 09:49

Раскрыто, сколько еще рейсов задерживается в Пулково

Восемь рейсов задерживаются в аэропорту Пулково

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Восемь рейсов по-прежнему задерживаются в Пулково, сообщила пресс-служба воздушной гавани в своем Telegram-канале. Там отметили, что аэропорт работает штатно, запланированные на 7 июля полеты были выполнены.

На 8 июля осталось восемь задержанных рейсов, о переносе которых сообщалось ранее, — говорится в сообщении.

Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что все российские аэропорты вновь принимают и отправляют рейсы. По его словам, профильные ведомства продолжают контролировать работу воздушных гаваней.

Кореняко отметил, что с начала суток 7 июля в Шереметьево обслужили 562 рейса на прилет и вылет, в Пулково — 442 рейса, в нижегородском Стригино — 38 рейсов. Он подчеркнул, что расписание в этих аэропортах постепенно стабилизируется, обстановка в терминалах спокойная, а скоплений пассажиров практически нет.

До этого стало известно, что пассажиры нескольких российских аэропортов провели больше суток в ожидании своих рейсов. По данным Росавиации, из-за ограничений на использование воздушного пространства вовремя улететь не смогли десятки тысяч человек.

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