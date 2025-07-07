Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 июля 2025 в 21:17

Росавиация сняла все ограничения в российских аэропортах

Росавиация: все российские аэропорты вновь принимают и отправляют рейсы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Все российские аэропорты вновь принимают и отправляют рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, профильные ведомства продолжают контролировать работу воздушных гаваней.

Все аэропорты страны принимают и отправляют рейсы. Минтранс России и Росавиация продолжают контролировать работу отечественного воздушного транспорта, — говорится в сообщении.

Кореняко отметил, что с начала суток в Шереметьево обслужили 562 рейса на прилет и вылет, в Пулково — 442 рейса, в нижегородском Стригино — 38 рейсов. Он подчеркнул, что расписание в этих аэропортах постепенно стабилизируется, обстановка в терминалах спокойная, а скоплений пассажиров практически нет.

Ранее сообщалось, что пассажиры нескольких российских аэропортов провели больше суток в ожидании своих рейсов. По данным Росавиации, из-за ограничений на использование воздушного пространства вовремя улететь не смогли десятки тысяч человек. Некоторым из них приходилось спать прямо на полу в терминалах.

Россия
Росавиация
аэропорты
рейсы
самолеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России призвали принять жесткие меры против пропаганды сатанизма
Трамп прокомментировал возобновление поставок оружия Украине
Скандал в Театре на Покровке. Директора уволили из-за гастролей в Курск?
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 8 июля, очень много злаков
Названа причина остановки поставок оружия от США Украине
В США рассказали, сколько территорий ДНР взято под контроль ВС РФ
Названы способы спастись в знойную жару без кондиционера и вентилятора
Глава Запорожской области рассказал о передаче украинцами данных о ТЦК
Маск решил покончить с Трампом: его новая партия сметет всех. РФ поможет?
Путин указом уточнил порядок прохождения военной службы в России
В Дагестане произошло массовое отравление
Президент Бразилии резко ответил на слова Трампа о пошлинах для стран БРИКС
«Где юмор?»: о чем шоу «Звезды в стендапе», как выступил Кологривый
Аэропорт Перми временно перестал работать
Отец Маска рассказал о своем заветном желании по поводу России
В Пулково решили отменить платный вход в «курилку»
8 июля: День Петра и Февронии. Семейные приметы и запреты дня
Пушилин рассказал о погибших в результате атаки ВСУ на Горловку
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 8 июля 2025 года
Драка в кафе, афера с квартирой, ДТП на BMW за 9 млн: как живет Смолов
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.