Росавиация сняла все ограничения в российских аэропортах Росавиация: все российские аэропорты вновь принимают и отправляют рейсы

Все российские аэропорты вновь принимают и отправляют рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, профильные ведомства продолжают контролировать работу воздушных гаваней.

Все аэропорты страны принимают и отправляют рейсы. Минтранс России и Росавиация продолжают контролировать работу отечественного воздушного транспорта, — говорится в сообщении.

Кореняко отметил, что с начала суток в Шереметьево обслужили 562 рейса на прилет и вылет, в Пулково — 442 рейса, в нижегородском Стригино — 38 рейсов. Он подчеркнул, что расписание в этих аэропортах постепенно стабилизируется, обстановка в терминалах спокойная, а скоплений пассажиров практически нет.

Ранее сообщалось, что пассажиры нескольких российских аэропортов провели больше суток в ожидании своих рейсов. По данным Росавиации, из-за ограничений на использование воздушного пространства вовремя улететь не смогли десятки тысяч человек. Некоторым из них приходилось спать прямо на полу в терминалах.