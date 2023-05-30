В НАО запретили летать дронам Губернатор Ненецкого автономного округа Бездудный запретил использование БПЛА в регионе

Фото: t.me/Bezdudnyi

На всей территории Ненецкого автономного округа ввели запрет на использование беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава региона Юрий Бездудный в своем Telegram-канале. По его словам, предприятиям региона передали противодроновые ружья.

Провел заседание оперативного штаба, в ходе которого принято решение о запрете на использование любых беспилотных летательных аппаратов на всей территории Ненецкого автономного округа. С целью защиты наших жизненно важных объектов, предприятиям переданы противодроновые ружья, сотрудники пройдут необходимую подготовку, — написал губернатор.

Также Бездудный призвал жителей региона сообщать в дежурную часть УМВД России по НАО о фактах появления БПЛА, о запускающих их лицах, а также просто о подозрительных гражданах.

Минобороны РФ сообщало, что утром 30 мая Москву попытались атаковать восемь беспилотников ВСУ, все дроны были сбиты. Пять БПЛА уничтожили ЗРПК «Панцирь-С», еще три были подавлены средствами РЭБ.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что несколько зданий в столице получили повреждения при атаке БПЛА, серьезно никто не пострадал. Президент России Владимир Путин заявил, что Киев выбрал путь запугивания России и провоцирует Москву на зеркальные действия.