В Ленинградской области мужчина избил мальчика за приставания к его дочери

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Ленинградской области мужчина избил 12-летнего мальчика, который приставал к его дочери, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Отмечается, что инцидент произошел в Сосново на улице Строителей.

Родитель девочки подъехал к группе школьников на автомобиле, вышел из него и напал на одного из них. По данным канала, мужчина бил мальчика руками и ногами. Канал предполагает, что мужчина напал на школьника за то, что тот «трогал» его дочь. Мать мальчика отрицает обвинения отца девочки. Школьник после нападения обратился в больницу, где ему диагностировали ушибы мягких тканей головы. Также у него теперь синяк под правым глазом, подчеркнул канал.

Ранее сообщалось, что пассажир автобуса в Екатеринбурге избил подростка с инвалидностью после того, как тот назвал его спутницу женщиной. Мужчина ударил его по голове, после чего у мальчика появились синяк и кровоподтеки. Также были сломаны наушники стоимостью около 10 тысяч рублей.

В подмосковном Красногорске женщина ранее избила ногами ребенка на детской площадке в ЖК «Митино О2». Местная жительница запечатлела неизвестную на видео. На кадрах видно, как женщина стоит перед мальчиком на качелях, бьет его, после чего отвлекается на очевидицу, заметив, что та снимает ее на телефон. Угрозы вызовом полиции не успокоили гражданку.