«Учительница физкультуры» отпинала ребенка на качелях и попала на видео В Красногорске женщина побила ногами ребенка на детской площадке

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В подмосковном Красногорске женщина побила ногами ребенка на детской площадке в ЖК «Митино О2», сообщает «Мослента». Местная жительница запечатлела неизвестную на видео. На кадрах видно, как женщина стоит перед мальчиком на качелях, бьет его, после чего отвлекается на очевидицу, заметив, что та снимает ее на телефон.

А у меня только что украл ребенок... Зашел в квартиру, попросил покушать... [Украли] телефон. Маленькие были. Я не бью его, я учитель физкультуры, — сказала женщина.

Угрозы вызовом полиции не успокоили женщину, которая в ответ предложила автору видео именно так и поступить. Очевидица спросила мальчика, дома ли его родители, после чего предложила ему позвать маму, на что он воспользовался советом и прокричал. Она также заподозрила, что предполагая учительница «не очень хорошо себя чувствует». Та заявила, что проживет в том же ЖК. Нашли ли ее украденный телефон, неизвестно.

Минувшим летом в Екатеринбурге воспитательница детского сада избила ребенка проводом от зарядки для телефона. Женщина объяснила свои действия сильной жарой и усталостью. Сотрудница рассказала, что все дети вымотались, не слушались ее и шумели, когда она пыталась отойти, чтобы зарядить свой гаджет.