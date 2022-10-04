В кузбасской шахте произошел пожар В кузбасской шахте «Ерунаковская-8» произошел пожар, под землей остается 111 человек

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Сотрудник МЧС РФ во время тушения пожара

В кузбасской шахте «Ерунаковская-8» произошел пожар, передает ТАСС со ссылкой на местные экстренные службы. Более 130 горняков были эвакуированы. Возгорание локализовано, данных о пострадавших нет. Предполагаемой причиной пожара стало возгорание химического реагента.

Возгорание на шахте в Кузбассе локализовано, пострадавших нет, — сообщило агентство.

В ЕДДС Новокузнецкого района заявили РИА Новости, что пожар произошел в вентиляционном штреке. Под землей остаются 111 человек.

Поступило сообщение <...>, что в филиале «Шахта Ерунаковская-8» <...> пожар в вентиляционном штреке 48-9. На место выехали Новокузнецкий ВГСО, 6 отделений: 42 человека, 8 единиц техники, — говорится в сообщении.

24 сентября на шахте «Каула-Котсельваара» в Мурманской области произошел обвал. В результате ЧП погиб один человек.

19 августа два человека пострадали при обрушении породы на руднике Олкон (разрабатывается «дочкой» «Северстали») в Оленегорске в Мурманской области.