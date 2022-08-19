В Мурманской области на руднике обрушилась горная порода, есть пострадавшие Два человека пострадали при обрушении горной породы на руднике «Олкон» под Мурманском

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Горный рудник «Олкон»

Два человека пострадали при обрушении породы на руднике «Олкон» (разрабатывается «дочкой» «Северстали») в Оленегорске в Мурманской области, сообщает региональный главк МЧС. Отмечается, что на месте работают горноспасатели ФГУП «Оленегорское ВГСЧ» в составе пяти человек и одна единица техники.

19 августа в 15.35 в оперативную дежурную службу Главного управления МЧС России по Мурманской области поступила информация, что на горном руднике АО «Олкон» в городе Оленегорск произошло внезапное обрушение горной породы, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что считавшийся погибшим горняк с шахты «Распадская — Коксовая» в Кузбассе найден живым спустя шесть дней после обрушения породы.

Трагедия на шахте произошла днем 5 июля из-за «сейсмического события». В результате обрушения породы 189 горняков были эвакуированы, двое людей пострадали. Всё это время горняк не сдавался и ждал помощи.