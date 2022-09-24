На шахте «Каула» в Мурманской области произошел обвал. По предварительным данным, погиб один человек, сообщили в экстренных службах, передает ТАСС. Информация о судьбе остальных шахтеров уточняется.

На шахте произошел обвал горной породы, под завалом оказался один горнорабочий, он погиб,сообщил собеседник агентства.

19 августа два человека пострадали при обрушении породы на руднике «Олкон» (разрабатывается «дочкой» «Северстали») в Оленегорске в Мурманской области.

Ранее сообщалось, что считавшийся погибшим горняк с шахты «Распадская — Коксовая» в Кузбассе найден живым спустя шесть дней после обрушения породы.

Трагедия на шахте произошла днем 5 июля из-за «сейсмического события». В результате обрушения породы 189 горняков были эвакуированы, двое людей пострадали. Всё это время горняк не сдавался и ждал помощи.