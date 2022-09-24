На шахте «Каула» в Мурманской области произошел обвал Один человек погиб при обвале на шахте «Каула» в Мурманской области

На шахте «Каула» в Мурманской области произошел обвал. По предварительным данным, погиб один человек, сообщили в экстренных службах, передает ТАСС. Информация о судьбе остальных шахтеров уточняется.

На шахте произошел обвал горной породы, под завалом оказался один горнорабочий, он погиб, — сообщил собеседник агентства.

19 августа два человека пострадали при обрушении породы на руднике «Олкон» (разрабатывается «дочкой» «Северстали») в Оленегорске в Мурманской области.

Ранее сообщалось, что считавшийся погибшим горняк с шахты «Распадская — Коксовая» в Кузбассе найден живым спустя шесть дней после обрушения породы.

Трагедия на шахте произошла днем 5 июля из-за «сейсмического события». В результате обрушения породы 189 горняков были эвакуированы, двое людей пострадали. Всё это время горняк не сдавался и ждал помощи.