В Иркутской области ввели режим ЧС из-за пожаров Кобзев: в Иркутской области ввели режим ЧС из-за пожаров

МЧС России / Фото shutterstock.com

В Иркутской области введён режим ЧС до особого указания из-за техногенных пожаров, заявил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Кобзев. За сутки на территории субъекта РФ произошли два крупных пожара, в результате одного из них — в селе Половино-Черемхово Тайшетского района — сгорели шесть жилых домов, здание школы и два нежилых строения. А в дачном посёлке Моргудон Братского района пострадали 35 домов, при этом 150 человек были эвакуированы.

Только что закончил экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. По его итогам введён режим ЧС на территории всей области до особого указания. Причина — в неблагоприятных погодных условиях, — сообщил Кобзев.

По его словам, предварительной причиной пожара в Половино-Черемхово считается обрыв линии электропередач. Глава региона добавил, что тушение осложнял шквалистый ветер с порывами до 16 м/с. Сейчас возгорание локализовано, а пострадавшие местные жители были вынуждены остановиться у родственников. Кобзев заверил, что им будет оказана материальная помощь в соответствии с законом. Детей из сгоревшей школы вместе с учителями переведут в посёлок Юрты, пояснил губернатор. Всего в ней учились 82 школьника.

Во втором населённом пункте, Моргудоне, пожар также удалось локализовать, несмотря на сильный ветер. По предварительным данным, причиной пожара мог стать человеческий фактор. Всего на территории посёлка пламя охватило 35 домов, в которых проживали 150 человек. Людей эвакуировали. О пострадавших и дальнейшей судьбе эвакуированных губернатор не сообщил.

Ранее режим ЧС из-за техногенных пожаров был объявлен в Красноярском крае. Тушение осложняли сильные порывы ветра скоростью до 40 м/с. В некоторых городах по решению губернатора Александра Усса отключили электроэнергию. За три дня в регионе зафиксировали более полусотни очагов возгорания. Местные зоозащитники призвали жителей помочь в спасении пострадавших в результате пожаров диких животных.

По данным МЧС, за сутки 13 муниципальных образованиях из-за пожаров пострадали 484 строения, наибольший удар пришёлся на Уярский, Дзержинский, Рыбинский и Большемуртинский районы. Ранее стало известно о пяти погибших, в том числе двух детях. По данному факту были возбуждены уголовные дела по статье «Причинение смерти по неосторожности, повлёкшее смерть двух и более лиц». Позже их число увеличилось до семи. Всего пострадали 17 местных жителей.