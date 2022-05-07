Пожары в Красноярском крае уничтожили 484 строения

МЧС России / Фото Евгений Софийчук/ТАСС

Пожары в Красноярском крае за сутки уничтожили 484 строения в 13 муниципальных образованиях, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС. На данный момент удалось локализовать 14 очагов возгорания. В тушении участвуют 138 единиц техники и 619 человек, из них 414 специалистов из личного состава МЧС России.

По состоянию на 22:00 (18:00 мск. — NEWS.ru) местного времени на территории края в результате пожаров пострадало 484 строения. В 13 муниципальных образованиях, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что больше всего строений пострадало в Уярском, Дзержинском, Рыбинском и Большемуртинском районах. На помощь местным спасателям направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Алтайскому краю в количестве 53 человек личного состава и восьми единиц техники.

Ранее стало известно о пяти погибших, в том числе двух детях, в результате пожаров. ТАСС сообщает со ссылкой на пресс-службу СК по Красноярскому краю, что по данному факту возбуждены два уголовных дела по статье «Причинение смерти по неосторожности, повлёкшее смерть двух и более лиц».

Тушение пожаров осложняют сильные порывы ветра скоростью до 40 м/с. В некоторых городах по решению губернатора Александра Усса отключили электроэнергию. На территории региона ввели режим ЧС.

За три дня в регионе зафиксировали более полусотни очагов возгорания. Местные зоозащитники призвали жителей помочь в спасении пострадавших в результате пожаров диких животных.