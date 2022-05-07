Число погибших при пожарах в Красноярском крае достигло пяти

В результате лесных пожаров в Красноярском крае погибли пять человек, в том числе двое детей, сообщили в региональном главке МЧС России. На территории региона, по данным ведомства, пламенем охвачены более 200 строений в 16 населённых пунктах, в их числе также детский сад. Ситуацию усугубляют сильные порывы ветра до 40 м/с. В некоторых городах отключили электроэнергию.

В деревне Новокурск происходит загорание 15 строений, ещё 20 строений горят в селе Никольск, где по предварительной информации погибли два человека <...>. В Казачинском районе, село Талажанка происходит загорание 16 строений. По предварительной информации погибло три человека, — говорится в сообщении.

Губернатор края Александр Усс 7 мая ввёл режим ЧС. По данным правительства региона, шквалистый ветер с порывами до 40 м/с вызвал крупные пожары на 10 территориях края. Отмечается, что при тушении пожаров невозможно использовать авиацию из-за плохой видимости, поэтому с возгораниями борются при помощи наземных средств. В операции участвуют 300 человек и более 90 единиц техники, также задействован пожарный поезд.

Мы запросили помощь соседних наших территорий, но сами отдаём себе отчёт, что подойдёт она в лучшем случае через несколько часов. Ветровая нагрузка останется такой же по меньшей мере 4-6 часов. Мною дано распоряжение отключить электроэнергию в части территорий края, за исключением объектов жизнеобеспечения, заправочных станций и систем водоснабжения, — резюмировал Усс.

В населённых пунктах края, где идут активные пожары, готовятся пункты временного размещения для эвакуированных людей. Местным жителям запретили использовать открытый огонь и жечь сухую траву. По данному факту возбуждено уже восемь уголовных дел и составлено около 1650 протоколов.

Лесные пожары начались в России в середине апреля. Особый противопожарный режим был введён в 14 регионах, в том числе в Омской области. Самая сложная ситуация сложилась в Хакасии. В Красноярском крае за три дня зафиксировали более полусотни очагов возгорания. Местные зоозащитники призвали жителей помочь в спасении пострадавших в результате пожаров диких животных.