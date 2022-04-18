В России начались лесные пожары, сообщает ОТР. Самая сложная ситуация в Хакасии, там загорелись свыше тысячи гектаров тайги. В Усть-Абаканском районе степной пожар перекинулся на свиноферму и овощехранилище.

В Омске спасатели ликвидировали пожар в садоводстве «Спутник», где огонь чуть не уничтожил садовые дома и местное кладбище.

В Красноярском крае за три дня зафиксировано свыше 50 природных пожаров. Как рассказал замначальника службы пожаротушения ГУ МЧС России по Красноярскому краю Максим Климкин, в деревне Кубеково огонь уничтожил четыре дома.

Огнём было уничтожено четыре жилых дома, надворные постройки. Общая площадь пожара — одна тысяча квадратных метров. В результате пожара пошёл пал травы. На данный момент возгорание локализовано. Ранг пожара был № 2. Была угроза населённому пункту, — сообщил он.

Особый противопожарный режим введён в 14 регионах России.

Ранее глава Минприроды России Александр Козлов сообщил , что восьми регионам страны угрожают лесные пожары в большей степени, чем остальным. Напряжённая обстановка будет в Забайкальском крае, Бурятии, Амурской области, Приморье, Новосибирской, Тюменской, Омской, Курганской областях. Там уже сошёл снег и специалисты фиксировали первые возгорания.

В свою очередь в Карелии заявили о нехватке денег для борьбы с пожарами. По прогнозу Минприроды, нужно дополнительное финансирование для создания резерва и запуска системы контроля.