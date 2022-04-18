Красноярцев попросили помочь спасти пострадавших в пожарах животных

Зоозащитники попросили красноярцев помочь спасти пострадавших в пожарах животных, сообщает «МК в Красноярске». Волонтёры начали искать диких зверей в местах ландшафтных пожаров, но огонь распространился на десятки гектаров, их сил не хватает.

Большинство нор мышей с молодняком — уничтожены. Уничтожена огромная кормовая база для хищных птиц и животных. Мы обратились с призывом к жителям Красноярска помочь обгорелым животным и спасти оставшихся в норах, без родителей детенышам. Это могут быть суслики, бельчата, мышки, лисята и многие другие. Жители уже выразили готовность ехать и искать детёнышей. Каждого малыша нужно срочно передать нам на осмотр и лечение, — рассказала руководительница центра помощи диким животным «Инстинкт» Любовь Томирис.

Она добавила, что через три-четыре дня из нор будут выползать уцелевшие детёныши. Подкармливать их можно зерном, но не человеческой пищей, и лучше сразу отдать специалистам.

Количество ландшафтных пожаров за выходные побило рекорды в Красноярском крае, лишь в воскресенье, 17 апреля, их зафиксировали около 150.

Ранее глава Минприроды России Александр Козлов сообщил, что восьми регионам страны угрожают лесные пожары в большей степени, чем остальным. Напряжённая обстановка будет в Забайкальском крае, Бурятии, Амурской области, Приморье, Новосибирской, Тюменской, Омской, Курганской областях. Там уже сошёл снег и специалисты фиксировали первые возгорания.