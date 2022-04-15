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Общество

Названы регионы с напряжённой обстановкой по лесным пожарам

Глава Минприроды назвал восемь регионов с напряжённой обстановкой по лесным пожарам
13:46, 17 апреля 2022
Названы регионы с напряжённой обстановкой по лесным пожарам Лесные пожары в Сибири Фото: Konstantin Mikhailov/Global Look Press
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Глава Минприроды России Александр Козлов заявил, что восьми регионам страны угрожают лесные пожары в большей степени, чем остальным. Напряжённая обстановка будет в Забайкальском крае, Бурятии, Амурской области, Приморье, Новосибирской, Тюменской, Омской, Курганской области, поскольку там уже сошёл снег и специалисты уже фиксировали первые возгорания, передаёт ТАСС.

Там сейчас самая напряжённая обстановка — сошёл снег, начались первые пожары,пояснил министр.

Как сообщил глава Минприроды ранее, 2021 год стал рекордным по площади лесных пожаров в России. Площадь природных пожаров в России в прошлом году превысила 10 млн гектаров.

Некоторые регионы в этом году решили повысить расходы на тушение пожаров. Так, в Бурятии в 2022 году в два раза увеличат финансирование защиты леса от возгораний по сравнению с прошлым годом.

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