Названы регионы с напряжённой обстановкой по лесным пожарам

Глава Минприроды России Александр Козлов заявил, что восьми регионам страны угрожают лесные пожары в большей степени, чем остальным. Напряжённая обстановка будет в Забайкальском крае, Бурятии, Амурской области, Приморье, Новосибирской, Тюменской, Омской, Курганской области, поскольку там уже сошёл снег и специалисты уже фиксировали первые возгорания, передаёт ТАСС.

Там сейчас самая напряжённая обстановка — сошёл снег, начались первые пожары, — пояснил министр.

Как сообщил глава Минприроды ранее, 2021 год стал рекордным по площади лесных пожаров в России. Площадь природных пожаров в России в прошлом году превысила 10 млн гектаров.

Некоторые регионы в этом году решили повысить расходы на тушение пожаров. Так, в Бурятии в 2022 году в два раза увеличат финансирование защиты леса от возгораний по сравнению с прошлым годом.