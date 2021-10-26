Минприроды: 2021 год стал рекордным по площади лесных пожаров в России

Пожарный сезон текущего года почти закончился, он стал рекордным для России. Об этом сообщил глава Минприроды России Александр Козлов, передаёт «Коммерсант».

Отмечается, что лесные пожары за это время распространились на площади более 10 млн гектаров. Это стало рекордным значением в истории Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что 2021 год оказался рекордным с начала XXI века в России по общей площади лесных пожаров. Об этом заявил руководитель лесной программы российского отделения Greenpeace Алексей Ярошенко. Лес, по его данным, сгорел на территории 18,2 млн гектаров.

Специалист пояснил, что ни в какие данные дистанционного мониторинга не входит выгорание молодых лесов, так как по закону они не считаются даже лесами. Однако это также является огромной проблемой для социально-экономического развития.

Ярошенко отметил, что большинство таких заброшенных земель уже никогда не вернётся в сельскохозяйственный оборот из-за низкой продуктивности, труднодоступности или отсутствия людей, которые могли бы интенсивно обрабатывать земли.