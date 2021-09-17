Площадь лесных пожаров в России побила рекорды с начала века

Текущий год оказался рекордным с начала XXI века в России по общей площади лесных пожаров. Об этом ТАСС сообщил руководитель лесной программы российского отделения Greenpeace Алексей Ярошенко. Лес сгорел на территории 18,2 млн га.

Год стал самым катастрофическим в пожарном отношении для российских лесов за весь период, по которому есть достаточно надёжные и сравнимые спутниковые данные (с 2001 года), — сказал Ярошенко.

Специалист пояснил, что ни в какие данные дистанционного мониторинга не входит выгорание молодых лесов, так как по закону они не считаются даже лесами. Однако это также является огромной проблемой для социально-экономического развития.

Ярошенко отметил, что большинство таких заброшенных земель уже никогда не вернётся в сельскохозяйственный оборот из-за низкой продуктивности, труднодоступности или отсутствия людей, которые могли бы интенсивно обрабатывать земли.

Ранее жителей шести федеральных округов предупредили пожарах в большинстве округов в сентябре. По результатам анализа гидрометеорологической обстановки, прогнозу температуры и осадков на сентябрь, а также данных о горимости лесов названы территории, где есть риск превышения среднемноголетних пожарных значений.