В Бурятии увеличат финансирование защиты от лесных пожаров

В Бурятии в 2022 году в два раза увеличат финансирование защиты леса от пожаров по сравнению с прошлым годом, заявил глава региона Алексей Цыденов. При этом средств на тушение пожаров выделят больше в четыре раза, пишет «МК в Бурятии».

На этот год практически в два раза увеличено финансирование РБ и в целом регионам Дальнего Востока. И это даёт нам основание для того, чтобы более эффективно бороться с пожарами, и, безусловно, накладывает на нас ответственность. И теперь сказать, что нам денег не хватило — такого аргумента уже не будет, — подчеркнул Цыденов.

На защиту от лесных пожаров из федерального бюджета будет выделено 761,4 млн рублей, на меры по тушению — 200 млн рублей. Также на 169% будет увеличен бюджет наземного мониторинга пожарной опасности в лесах Бурятии. При этом финансирование авиамониторинга увеличили всего на 44%: в этом году бюджет составит 161 млн рублей.