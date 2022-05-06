В Омской области ввели режим ЧС из-за пожаров

Фото Oleksii Kovalov/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Омской области ввели режим ЧС из-за участившихся пожаров, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Бурков. Он пообещал помочь каждому, кто из-за пожара остался без крыши над головой. Губернатор подчеркнул, что держит ситуацию на своём контроле.

В своём сообщении Бурков написал, что сильно пострадал Называевский район. Там были уничтожены жилые дома, чуть не сгорел местный дом пенсионеров. Во избежание трагедии всех сотрудников и постояльцев дома персонала решили эвакуировать.

В связи с участившимися пожарами дал поручение ввести в регионе режим ЧС. Всем, кто остался без жилья из-за пожара, обязательно поможем. Никого в беде не оставим <...>. Держу ситуацию с пожарами на личном контроле, — сказал он.

В Минусинском районе Красноярского края ранее из-за осложнения ситуации с природными пожарами ввели режим ЧС. На следующий день его отменили.

Лесные пожары начались в России в середине апреля. Особый противопожарный режим был введён в 14 регионах. Самая сложная ситуация сложилась в Хакасии. В Красноярском крае за три дня зафиксировали более полусотни очагов возгорания. Местные зоозащитники призвали жителей помочь в спасении пострадавших в результате пожаров диких животных.