МЧС: в Красноярском крае локализованы все пожары

МЧС России / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МЧС сообщило о локализации всех пожаров в Красноярском крае. По последним данным, в регионе пострадали 17 человек, число жертв увеличилось до семи, сообщает краевое управление ведомства.

В Красноярском крае пожарная обстановка стабилизировалась. Все пожары локализованы, — приводит агентство сообщение министерства.

Итого на вечер 7 мая в Красноярском крае сгорели около 350 домов, всего пострадали около 484 строений. Губернатор Александр Усс поручил властям за лето 2022 года построить для погорельцев новое жильё.

В настоящее время продолжается тушение пожаров в 13 муниципальных районах. В тушении пожаров принимают участие 814 человек и 294 единицы техники. Большинство погорельцев размещаются у родственников.

Наибольшее количество строений пострадало в Уярском, Дзержинском, Рыбинском и Большемуртинском районах. Ситуация усугублялась сильными порывами ветра до 40 м/с. В некоторых городах отключили электроэнергию. Всего на тушении привлекается от системы РСЧС 619 человек и 138 единицы техники, из них от МЧС России 414 человека личного состава и 86 единицы техники.

Ранее сообщалось, что в Тяжинском муниципальном округе Кемеровской области в одном из жилых домов, в котором произошёл пожар, нашли тела троих человек. По факту случившегося следователи завели уголовное дело.