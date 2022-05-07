Три человека погибли при пожаре в Тяжинском округе Кузбасса

МЧС России / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В Тяжинском муниципальном округе Кемеровской области в одном из жилых домов, в котором произошёл пожар, нашли тела троих человек, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального Следственного управления СК. По факту случившегося следователи завели уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух и более лиц).

По предварительным данным, в одном из жилых домов после ликвидации возгорания обнаружены сильно обгоревшие тела трёх человек, — говорится в сообщении.

На место выехали следователи-криминалисты, а также судебный медик. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего и устанавливаются личности погибших.

7 мая в Тяжинском округе Кузбасса произошли пожары в нескольких населённых пунктах. По данным местной администрации, в посёлке Итатском, а также в сёлах Изындаево и Листвянка огонь охватил более 50 домов и неопределённое число надворных построек. Из зоны возгорания эвакуировали жителей, их разместят в пунктах временного размещения.

На место пожара выехали начальник ГУ МЧС по Кемеровской области Алексей Шульгин и начальник департамента по ЧС Кузбасса Пётр Яцухно.

Ранее стало известно, что в результате техногенных пожаров в Красноярском крае погибли пять человек, в том числе двое детей. На территории региона пламенем были охвачены более 200 строений в 16 населённых пунктах, в том числе детский сад. Ситуацию усугубляют сильные порывы ветра до 40 м/с.