В Ханты-Мансийске рассказали о поступающих угрозах участникам СВО

Фото: Максим Мишин/пресс-служба мэра и правительства Москвы/АГН «Москва»

Военный комиссар Сургута и Сургутского района Андрей Калядин рассказал, что военных, принявших участие в спецоперации на Украине, перестали приглашать на торжественные мероприятия, сообщает «Муксун.fm». В разговоре с агентством он объяснил это тем, что после участия в официальных встречах вернувшимся с Украины солдатам и их родственникам начинают поступать угрозы.

Были жены, мамы, дети. Сняли, показали. А на следующий день посыпали угрозы, — заявил Калядин.

По его словам, солдатам и их близким звонят с неизвестных номеров, после чего начинают угрожать и «сделать им плохо».

Калядин подчеркнул, что от подобных звонков могут пострадать дети.

А случаи были, — добавил военный комиссар.

Именно поэтому, как отметил Калядин, торжественные мероприятия с участниками СВО проходят без прессы и освещения в СМИ.

Ранее сообщалось, что следователи проверят поступившие в адрес главного редактора RT Маргариты Симоньян угрозы, соответствующее поручение отдал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Данные об угрозах со стороны украинского нацбатальона «Азов» (террористическая организация, деятельность в России запрещена) в отношении журналистки появились в СМИ. Они также поступали в адрес членов ее семьи.