СКР проведет проверку после угроз в адрес Маргариты Симоньян

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи проверят поступившие в адрес главного редактора RT Маргариты Симоньян угрозы, соответствующее поручение отдал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Данные об угрозах со стороны украинского нацбатальона «Азов» (террористическая организация, деятельность в России запрещена) в отношении журналистки появились в СМИ. Они также поступали в адрес членов ее семьи, сообщает Telegram-канал ведомства.

В СМИ публикуется информация об угрозах со стороны украинского националистического батальона «Азов» в отношении главного редактора RT М.С. Симоньян и членов её семьи. В опубликованном сообщении приводятся разные способы насилия и расправы над журналисткой и членами её семьи, — говорится в сообщении.

Ранее Симоньян подала иск на Google в Арбитражный суд Москвы c требованием разблокировать ее канал на YouTube. В качестве компенсации главред готова получать от видеохостинга неустойку в размере 100 тысяч рублей с еженедельным удвоением. Также в суд подан аналогичный иск RT на Google, заседания по которому пройдут в октябре.