Московские рестораторы попытались извиниться за оскорбление офицера ВКС Владельцы ресторана «Магадан» попытались извиниться за то, что не пустили офицера ВКС РФ

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Владельцы ресторана «Магадан» в Москве попытались извиниться за то, что не пустили офицера ВКС РФ на день рождения его матери. Мужчине предложили войти через черный ход из-за того, что он был в форме. Охранника, который оскорбил военного, сразу же уволили, сообщил в беседе с «360» председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Я считаю, что клиенты, приходящие в ресторан, должны получить внимание и должное отношение и должный сервис. В любом случае — в форме они или в гражданской одежде. Конечно, никаких проблем с тем, чтобы зайти в заведение общепита, у человека в форме быть не должно, — заявил депутат.

Хинштейн отметил, что администрация ресторана попыталась связаться с семьей офицера по телефону, чтобы извиниться, однако они не смогли дозвониться. Он подчеркнул, что действия собственников ресторана должны стать примером для многих.

Ранее стало известно, что за дискредитацию российской армии и вандализм будут судить жителя Благовещенска. Предполагается, что за несколько дней он изрисовал запрещёнными символами и надписями, дискредитирующими действия ВС РФ, пять объектов городской инфраструктуры в центре родного города. В управлении МВД по Амурской области отметили, что подозреваемый уже понёс наказание по целому ряду административных статей.