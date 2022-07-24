В Екатеринбурге машина с двумя женщинами провалилась в строительную яму

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В Екатеринбурге иномарка опрокинулась в строительную яму, вырытую посреди дороги, сообщает URA.RU. Инцидент произошел в результате столкновения с другим легковым автомобилем, который впоследствии скрылся.

ДТП произошло в 08:30 на Сулимова, 61. По предварительной информации, неустановленный водитель автомобиля Chevrolet Cruze, двигаясь по Сулимова со стороны Омской в сторону Учителей, допустил наезд на разделительное пластиковое ограждение, после чего столкнулся с машиной Chevrolet Cobalt, — рассказали инспекторы ГИБДД.

В результате ДТП пострадали две женщины из Chevrolet Cobalt и один пассажир Chevrolet Cruze. Они были доставлены в 36-ю городскую клиническую больницу с травмами различной степени тяжести. Поисками виновника аварии занялись сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее крупное ДТП произошло в районе Чурской эстакады в Москве. Там одновременно столкнулись семь машин, среди которых две грузовых и пять легковых. Пострадал один человек.