В Джубге загорелась гостиница

Фото: Соцсети

Сильный пожар произошел в гостинице черноморского города Джубга Краснодарского края, передает Telelgram-канал SHOT. По информации канала, большинство постояльцев эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет.

Канал отмечает, что площадь возгорания 500 квадратных метров, на месте работают экстренные службы.

Ранее 28 мая склад тортов загорелся на территории особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга» в Татарстане. По данным МЧС, удалось локализовать пожар на площади почти 2 тысячи квадратных метров.

27 мая на территории столичного рынка «Садовод» произошел пожар. Площадь возгорания составила 50 кв. м, информации о пострадавших нет.

До этого сообщалось, что в подмосковном Одинцово горел строительный рынок «Акос». Первоначально площадь пожара составляла 500 кв. м, затем она разрослась более чем вдвое — до 1200 кв. м.

В поселке Тельмана Ленобласти произошел пожар на территории склада с палетами. Огонь распространился на площади в 3200 кв. м. Возгоранию был присвоен второй ранг, в его тушении задействовали пять пожарных расчетов.