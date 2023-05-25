Площадь пожара на строительном рынке в Одинцово увеличилась вдвое Площадь пожара на строительном рынке в Одинцово увеличилась вдвое

Фото: ГУ МЧС

Пожар в Одинцово, охвативший торговые павильоны, увеличился более чем в два раза, достигнув 1200 квадратных метров, сообщает МЧС России. Пожар начался на строительном рынке «Акос» и изначально охватил площадь 500 квадратных метров.

Площадь пожара увеличилась до 1200 квадратных метров, проводится наращивание сил и средств для дальнейшего недопущения распространения огня, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале региональной прокуратуры отметили, что будут установлены все обстоятельства и причины пожара.

Ранее в центре Москвы загорелась сауна в здании театра Et Cetera. Возгорание произошло на пятом этаже и распространилось на площади пяти квадратных метров, были эвакуированы 50 человек. СМИ писали, что в результате пострадал пожарный, надышавшийся угарным газом.

Ранее в Подмосковье двое рабочих скончались из-за отравления угарным газом в канализационном колодце. Трагедия произошла в Мытищах во время работ по замене насоса подземной парковки. Прокуратура начала проверку на предмет соблюдения требований безопасности и охраны труда.