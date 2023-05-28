Склад тортов загорелся в Татарстане

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Склад тортов загорелся на территории особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга» в Татарстане, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану. По данным ведомства, удалось локализовать пожар на площади почти 2 тысячи квадратных метров.

В 18:35 28 мая поступило сообщение о горении склада готовой продукции по изготовлению тортов по адресу: Елабужский район, особая экономическая зона «Алабуга», улица 14, корпус № 29, — говорится в сообщении.

27 мая на территории столичного рынка «Садовод» произошел пожар. Площадь возгорания составила 50 кв. м, информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Одинцово горел строительный рынок «Акос». Первоначально площадь пожара составляла 500 кв. м, затем она разрослась более чем вдвое — до 1200 кв. м.

В поселке Тельмана Ленобласти произошел пожар на территории склада с палетами. Огонь распространился на площади в 3200 кв. м. Возгоранию был присвоен второй ранг, в его тушении задействовали пять пожарных расчетов.

15 мая в московском супермаркете «Перекресток» на улице Адмирала Ушакова произошел пожар. По данным МЧС, в 13:07 возгорание было ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало. В МЧС не подтвердили сообщения о взрыве, пожар возник из-за возгорания мусорного контейнера, расположенного возле здания.