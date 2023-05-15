В магазине «Перекресток» в Москве начался пожар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве в магазине «Перекресток» на улице Адмирала Ушакова произошел пожар, сообщили в главном управлении МЧС России. По данным ведомства, в 13:07 возгорание было ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало. В МЧС не подтвердили сообщения о взрыве, пожар возник из-за возгорания мусорного контейнера, расположенного возле здания.

15 мая в 12:50 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России поступило сообщение о пожаре по адресу: бульвар Адмирала Ушакова, д. 7. По прибытии пожарных происходило загорание на первом этаже с фасада (здание трехэтажное). Принятыми мерами в 13:07 возгорание ликвидировано на площади 4 квадратных метра, — сообщили в МЧС.

14 мая в Тольятти потушили пожар на площади 20 тысяч квадратных метров в покрасочном цехе спустя сутки. Изначально площадь возгорания составляла тысячу квадратных метров, позже она выросла в 20 раз.

До этого в подмосковном Дзержинском вспыхнул мощный пожар на территории складских помещений, расположенных на улице Садовой. Известно, что их сдавали в аренду. Очаг возгорания находился на складе использованных покрышек. По словам очевидцев, объект загорелся на территории местной ТЭЦ. Клубы черного дыма были видны за несколько километров от места возгорания.