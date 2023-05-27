В Москве произошел пожар на рынке «Садовод»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории столичного рынка «Садовод» произошел пожар, сообщили NEWS.ru в московском главке МЧС. Площадь возгорания составила 50 кв.м., информации о пострадавших нет.

В 13:44 27.05.2023 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: МКАД, 14-й километр, д. 30, — уточнили в ведомстве.

Прибывшие на место пожарные установили, что возгорание произошло на третьем этаже рынка, огнем были охвачены три павильона. К настоящему времени пожар полностью ликвидирован.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Одинцово горел строительный рынок «Акос». Первоначально площадь пожара составляла 500 кв.м., затем она разрослась более чем вдвое — до 1200 кв.м.

В поселке Тельмана Ленобласти произошел пожар на территории склада с палетами. Огонь распространился на площади в 3200 кв.м. Возгоранию был присвоен второй ранг, в его тушении задействовали пять пожарных расчетов.