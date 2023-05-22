В Ленобласти на территории ангара с палетами возник мощный пожар

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru

В Ленинградской области в поселке Тельмана на территории склада с палетами возник мощный пожар, сообщает 78.ru. По информации издания, площадь возгорания составила 3200 квадратных метров. Журналисты уточнили, что в настоящее время пожар локализован.

На Красноборской улице загорелся ангар с палетами. Пожар произошел сегодня около 21:15 в поселке Тельмана. Пожару присвоили второй ранг, — сказано в публикации.

Отмечается, что на месте происшествия работают пять пожарных расчетов. Информации о пострадавших нет.

15 мая в московском супермаркете «Перекресток» на улице Адмирала Ушакова произошел пожар. По данным МЧС, в 13:07 возгорание было ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало. В МЧС не подтвердили сообщения о взрыве, пожар возник из-за возгорания мусорного контейнера, расположенного возле здания.

Ранее сообщалось, что в Мурманске произошел пожар в здании областного военкомата. Очаг возгорания находился в кабинете соцобеспечения. Пожарным удалось справиться с огнем в течение часа. Никто при этом не пострадал. Полиция задержала подозреваемого в поджоге 19-летнего местного жителя. Тот дал признательные показания, сообщив, что его заставил устроить пожар неизвестный шантажист во время онлайн-переписки.