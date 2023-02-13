В Белгородской области от обстрела ВСУ пострадала школа

Фото: t.me/vvgladkov

Последствия обстрела школы в поселке Красное Шебекинского городского округа, Белгородской области

В результате обстрела Белгородской области повреждена школа в поселке Красное Шебекинского городского округа, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, сильно посечен фасад и выбиты окна здания, пострадавших нет.

В Шебекинском городском округе под обстрел попал посёлок Красное. Пострадавших нет. В очередной раз есть разрушения на территории школы - сильно посечен фасад и выбиты окна, - сказано в сообщении.

Ранее Гладков сообщил, что в результате обстрела Вооруженными силами Украины села Шебекино ранения получили трое мужчин. Глава региона отметил, что было зафиксировано три прилета на территорию промышленного предприятия. По информации Гладкова, в результате атаки есть разрушения в одном из корпусов, а также выбиты окна. Кроме того, один снаряд попал в остановочный павильон: повреждены три машины.

До этого ВСУ ударили при помощи беспилотника по инфраструктурному объекту в Яковлевском городском округе Белгородской области. Тогда, по информации главы региона, никто не пострадал. Оперативные службы выехали на место для устранения последствий.